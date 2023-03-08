«Металлург» потерпел сокрушительное поражение от «Автомобилиста»

«Магнитка» в домашнем поединке не смогла противостоять «Автомобилисту» из Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на два поражения подряд в предыдущих матчах 1/8 Кубка Гагарина, екатеринбургский клуб вышел на четвертую встречу серии крайне собранным.

В первом периоде гости обрушили настоящий шторм на ворота «Металлурга»: на 27 бросков екатеринбуржцев хозяева ответили лишь 17-ю. Но счет так и не был открыт.

Все изменилось во второй двадцатиминутке. На 32-й минуте встречи Кертис Валк распечатал ворота южноуральцев – 1:0 в пользу «Автомобилиста». И всего три минуты понадобилось гостям, чтобы удвоить преимущество – Денис Баранцев закончил розыгрыш Джесси Блэкера и Анатолия Голышева.

Разгром продолжился в третьем периоде. На 53-й минуте матча Алексей Макеев с подачи Патриса Кормье увеличивает отрыв до трех шайб. А за 14 секунд до финальной сирены Олег Ли ставит победную точку – 4:0, «Автомобилист» одерживает победу и сравнивает счет в серии – 2:2. Следующая игра пройдет 10 марта в Екатеринбурге.

Челябинск, Виктор Елисеев

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