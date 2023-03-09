Юг Челябинской области охвачен метелью

Метель бушует на юге Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, утром 9 марта в южных районах региона на дорогах сохраняется сложная ситуация.

В Варненском, Карталинском, Брединском, Кизильском, Агаповском, Нагайбакском, Верхнеуральском и Уйском районах продолжается сильный ветер, низовая метель, возможны осадки.

В ночь с 8 на 9 марта на региональных дорогах работали около 100 единиц техники.

В дневную смену на расчистку дорог выведены 180 единиц.

"️Уважаемые водители! Выезжая на трассу, будьте предельно внимательны и осторожны», – обращаются к южноуральцам чиновники.

Напомним, по информации синоптиков, днем 9 марта в отдельных районах Челябинской области прогнозируются сильные осадки в виде снега, порывы ветра местами до 18 метров в секунду, гололедица.

Информацию о состоянии региональных дорог можно узнать по телефону диспетчерской службы миндортранса: +7351-237-88-92, +7902-868-50-81 (Вайбер).

Челябинск, Виктор Елисеев

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