В центре Челябинска в ТРК вспыхнул пожар

Ночных посетителей челябинского ТРК эвакуировали из-за возгорания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 9 марта, ночью огнеборцы городского пожарно-спасательного гарнизона работали на пожаре по Свердловскому проспекту.

«Горел строительный мусор на кровле ТРК «Мегаполис». Эвакуировано 60 человек, пострадавших нет. Сотрудникам МЧС удалось локализовать и ликвидировать горение на площади 150 квадратных метров, не допустив распространения огня внутрь здания», – рассказали представители ведомства.

Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания, на месте работает испытательная пожарная лаборатория.

По словам очевидцев, пожар начался, когда в одном из баров ТРК была в разгаре вечеринка. Ее участники не обратили никакого внимания на возгорание. Веселье продолжилось даже после того, как отключили электричество. Лишь после прибытия пожарных люди начали выходить из помещения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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