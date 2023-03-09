Уральский город усеяли снежные кучи. Власти не против

Несмотря на потраченные миллионы, Троицк завален снежными сугробами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, общественники проинспектировали дороги в Троицке и обнаружили, что город в прямом смысле утопает в огромных кучах снега. Местные чиновники уверяют, что 24 миллиона рублей, выделенные по контракту на уборку и содержание дорог, – это слишком мало.

Инспектировать, как убирают снег в Троицке, представители движения начали с главной площади. Общественники были шокированы: в центре города повсюду «красуются» снежные завалы. Высота некоторых куч достигает 3 метров, а в ширину – в несколько раз больше.

И такая картина – по всему городу. Гигантские горы снега лежат вдоль дорог, рядом с остановками, на тротуарах. По словам местных жителей, снег складируется в течение всей зимы.

Эксперты организации ознакомились с контрактом на содержание дорог в Троицке в 2023 году и выяснили, что его стоимость составляет 24 миллиона рублей, а в перечень работ за эту весьма значительную сумму входит и вывоз снега. Причем делать это необходимо не позднее чем через пять дней после очистки дорог.

Но местные чиновники уверяют, что 24 миллиона рублей, выделенные по контракту, – это слишком мало, приходится экономить.

«Для полного содержания города финансирования недостаточно. Поэтому мы рационально расходуем средства: зимой убираем и складываем снег, а весной, когда начинается снеготаяние, вывозим его. В таком формате уборка у нас проходит каждый год. Что касается площади, в этом году она не использовалась как место массового пребывания людей, поэтому убирать снег здесь не посчитали нужным. Это понравилось детям – они с удовольствием лазают по снежным кучам», – рассказал исполняющий обязанности заместителя главы города по городскому хозяйству Андрей Андреев.

«Судя по высказыванию представителя администрации, горы снега на центральной площади – не что иное, как настоящий зимний городок для детей: и строить не надо, и вывозить снег нет необходимости. Вот только в безопасности подобных развлечений «по-троицки» общественники сомневаются», – отмечают представители движения.

Да и горожане вряд ли испытывают удовольствие, созерцая снежные кучи по всему городу. Несладко приходится и автомобилистам: высокие валы резко снижают видимость на дорогах, а значит, увеличивают риск попасть в ДТП.

А вот кого эта ситуация, похоже, нисколько не смущает, так это представителей администрации. «Вероятно, чиновники решили неплохо сэкономить: зачем тратить деньги на вывоз снега зимой, если весной он и так растает?" – рассуждают активисты.

Общественники уверены: налицо прямое нарушение дорожного контракта. Много вопросов и к представителям администрации, которые допускают уборку снега в таком формате.

«Город утопает в многометровых снежных кучах. Картина удручающая. Снег складировали всю зиму, и вывезти его за раз вряд ли получится. Непонятно, на что рассчитывали местные власти, когда планировали провести уборку в период снеготаяния. Похоже, что эти горы быстрее растают сами, чем их вывезут из города. Мы обратились в прокуратуру с целью проверить законность бездействия подрядчика и заказчика», – рассказал представитель активистов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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