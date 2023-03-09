Челябинская бизнес-леди, замешанная в деле о томографах, предстанет перед судом

В суд Челябинска направили второе уголовное дело о мошенничестве с томографами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ведомство утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимательницы Елены Селищевой, обвиняемой в мошенничестве и подстрекательстве замминистра здравоохранения Александра Кузнецова к злоупотреблению должностными полномочиями.

Напомним, бизнес-леди задержали в июне 2022 года в аэропорту Челябинска после показаний чиновника. По версии следствия, челябинка уговорила заместителя министра здравоохранения региона помочь ей получить выгодный контракт. В итоге именно с ней минздрав подписал четыре государственных контрактов на поставку в медицинские учреждения Златоуста, Миасса, Чебаркуля и Челябинска компьютерных томографов на сумму 191 миллион рублей. Как выяснилось позднее, оборудование было оплачено по заведомо завышенной стоимости. Размер переплаты превысил 82 миллиона рублей.

Суд приговорил Кузнецова к четырем годам лишения свободы условно.

Уголовное дело Селищевой будет направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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