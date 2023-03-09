В Копейске суд взыскал 1,8 миллиона с компании, сотрудник которой стал инвалидом

В Копейске суд взыскал 1,8 миллиона рублей в пользу работника, получившего тяжелую травму.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска приняло участие в рассмотрении гражданского дела по иску местного жителя к ООО «Апекс Групп» о компенсации морального вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве.

Установлено, что в декабре 2021 года при выполнении работ по строительству сети напорной канализации обрушилась стенка котлована, и молодого подсобного рабочего засыпало землей. Парень получил закрытые переломы костей таза и бедренной кости, тупую травму живота, более полугода он находился на стационарном лечении в больнице.

В результате полученных травм молодой человек в 18 лет стал инвалидом, испытывает физические и нравственные страдания, в дальнейшем будет испытывать проблемы с трудоустройством.

В прокуратуре уверены, что основной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. В частности, не была определена безопасная крутизна незакрепленных откосов котлована с учетом нагрузки от строительных машин и грунта. Факта грубой неосторожности пострадавшего установлено не было.

Копейский городской суд взыскал с ООО «Апекс Групп» в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в 1,8 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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