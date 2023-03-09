В Златоусте жильцы дома оказались заперты в подъезде из-за застывшей двери

Жители Златоуста учатся выходить из подъезда через окно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители многоквартирного дома №4 по улице Мира в Златоусте вынуждены осваивать альпинистские навыки, так как покинуть подъезд через дверь у них нет возможности. Об этом они рассказали в социальных сетях.

«Жители Златоуста выбираются из подъезда через окно. Дверь намертво примерзла ко льду и не открывается. Жильцы рассказывают, что этой проблеме уже не первый год. Были обращения в управляющую компанию, жилищную инспекцию, приходили с проверками, но это не дало результата», – говорится в посту, размещенном в группе «Регион 74. Южный Урал и Челябинск».

На жалобу южноуральцев отреагировали в ГЖИ. «На момент осмотра в 08:50 часов у подъезда №1 установлено отсутствие свободного доступа в подъезд из-за наличия наледи на площадке, препятствующей открыванию и закрыванию входной двери, отсутствие своевременной очистки входных групп №1, №2, №3 подъездов и придомовой территории от снега и наледи, не проведены работы по подсыпке противогололедной смесью», – отчитались в комментариях к обращению представители ведомства.

Кроме того, чиновники обнаружили нарушение герметичности металлических свесов, образование наледи, сосулек по периметру кровли и на козырьках входных групп подъездов №1, №2, №3. На фасаде наружных стен местами Управляющей компании направили предостережение.

Тем временем в мэрии сообщили, что проблему устранили.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»