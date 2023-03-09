В Челябинске иномарка влетела в торговый павильон. Есть пострадавшие

Легковой автомобиль вылетел с дороги в Челябинске и протаранил киоск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 9 марта, на улице Блюхера. Момент аварии попал на запись видеорегистратора одного из автомобилей.

Автомобиль «Тойота Камри» под управлением 26-летней горожанки внезапно начал вилять, вылетел за пределы проезжей части и врезался в торговый павильон. От киоска остались лишь обломки.

В результате ДТП пострадала женщина-продавец: 57-летнюю челябинку госпитализировали с травмами. В потерявшем управление авто, помимо женщины-водителя, находился ребенок. Они не пострадали.

По словам очевидцев, иномарку мог подрезать маршрутный ПАЗ, который горожанка намеревалась обогнать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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