10 марта ожидаются следующие события – Челябинск

10.03.2023, пятница

10:30 Челябинск – Открытие мультимедийного выставочного проекта «Черные ножи. История создания и боевой путь 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады» (мультимедийный парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)

13:00 Челябинск – Отчетно-практическая конференция Союза женщин Челябинской области «Женское движение вчера, сегодня, завтра-2023» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Изменение порядка оплаты за общедомовые нужды» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

14:00 Челябинск – Открытый урок всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез» (гимназия №80, ул. Елькина, 88)

16:00 Челябинск – Творческая встреча со скульптором, художником-керамистом Ольгой Ахрамеевой в рамках выставки «Керамика» (Челябинский центр искусств, ул. С. Кривой, 30, выставочный зал)

18:30 Челябинск – Благотворительный концерт в поддержку медиков и военнослужащих «Герои нашего времени» (дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)

19:00 Челябинск – Открытие выставки художника ÈRRESH «Ночь всех грез» (Аrt gallery Larisa Depershmidt, ул. Свободы, 74/ ул. Тимирязева, 26)

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