На Южном Урале продолжает бушевать метель

Южноуральских водителей предупредили о сохраняющейся опасности на дорогах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, сложная ситуация сохраняется на магистралях в пяти южных районах региона: Троицком, Карталинском, Брединском, Нагайбакском и Кизильском. Продолжается сильный ветер и низовая метель.

По данным Челябинского гидрометеоцентра сегодня и завтра, 11 марта, в области прогнозируется переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами на дорогах будет сильный гололед. Ветер юго-западного направления будет усиливаться с 5-10 метров в секунду до 15 метров. Поэтому вероятность низовых метелей пока сохраняется.

«Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны и осторожны на трассе», – обращаются к южноуральцам представители ведомства.

Информацию о состоянии региональных дорог можно узнать по телефону диспетчерской службы миндортранса: +7351-237-88-92, +7902-868-50-81 (Вайбер).

Челябинск, Виктор Елисеев

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