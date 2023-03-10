Число жалоб южноуральцев на финансистов увеличилось на треть

Жители Челябинской области чаще всего жалуются на банки, страховые компании и МФО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка РФ по Челябинской области, в 2022 году южноуральцы направили в Банк России более 6,5 тысяч жалоб на финансовые организации. Это на треть больше, чем в 2021 году. Рост произошел за счет увеличения количества жалоб на кредитные организации, страховые компании и микрофинансовые организации (МФО).

Больше всего жалоб (более 3 тысяч) поступило на работу банков. Обращения касались условий потребительского и ипотечного кредитования, а также исполнительного производства. Часть обращений связана с санкционной тематикой. Чаще всего они касались снятия и переводов иностранной валюты, реструктуризации задолженности и кредитных каникул.

На страховщиков поступило 1,4 тысяч жалоб, 80% из которых связаны с покупкой полиса ОСАГО. В частности, потребители жаловались на неверное применение коэффициента «бонус-малус». Такие запросы формировали платные сайты-посредники, причем они не содержали всей необходимой информации и заведомо не предусматривали решение вопроса заявителей. Также южноуральцы жаловались на отказы в заключении договора ОСАГО в связи с отсутствием бланков полисов. Доступность «автогражданки» повысит запуск механизма перестраховочного пула, который заработал апреле 2022 года, рассчитывают в ЦБ.

В полтора раза, до 1 тысячи увеличилось количество обращений по поводу работы МФО. У жителей области возникали вопросы о реструктуризации микрозаймов и взимания комиссий. Также поступали жалобы на навязывание дополнительных услуг. Банк России напоминает: у заемщика есть право вернуть деньги, отказавшись от ненужной ему услуги в течение 14 календарных дней с момента заключения договора.

Подать жалобу в Центробанк на работу финансовых организаций можно через интернет-приемную. Кроме того, есть возможность получить консультацию экспертов регулятора в контактном центре по номеру 8 800 300-3000 или в чате мобильного приложения «ЦБ онлайн».

Челябинск, Виктор Елисеев

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