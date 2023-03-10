Дом в Аше накрыло снежной лавиной

Частное хозяйство на Южном Урале утонуло под снежной лавиной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, на крайнем западе региона один из домов частного сектора оказался накрыт снежной массой.

«Аша стоит у подножья хребта Каратау, который каждый год обильно засыпает снегом. Однако только в этом году объем снега набрал «критическую массу» и сорвался вниз на дома поселка Чапаевский», – рассказали представители учреждения.

Защитная траншея, предварительно прорытая перед участками, смогла отвести значительную часть снежной массы в сторону от домов, но одно из домовладений все же накрыло лавиной. Под сошедшим с горы снегом практически полностью скрылся огород, все надворные постройки и задняя часть жилого частного дома.

«В целях предупреждения угрозы очередного схода лавин спасатели Усть-Катавского отряда областной поисково-спасательной службы провели работы по принудительному спуску снега со скальных участков. В обвязках и альпинистском снаряжении спасатели при помощи специально изготовленных резаков-лопат подрезали снежные «шапки» со всех опасных участков каменной скалы. За день противолавинных работ были очищены три уровня хребта, общей протяженностью более 300 метров», – рассказали в службе.

В пресс-центре ПСС отметили, что в зависимости от обстановки, спасатели проводят подобные работы до нескольких раз за сезон.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»