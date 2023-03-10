Южноуральцу, продержавшему жену ночь в подполе, вынесли приговор

В Нязепетровске местный житель осужден за совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Верхнеуфалейский городской суд признал ранее судимого жителя Нязепетровска виновным в незаконном лишении свободы, насильственных действиях сексуального характера, а также повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

В суде установлено, что в октябре 2022 года мужчина был задержан при управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Причем ранее., в феврале того же года, он уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.

Кроме того, спустя неделю, находясь в состоянии алкогольного опьянения, южноуралец закрыл жену в погребе частного дома, прибил деревянную крышку подпола гвоздями и продержал там женщину всю ночь. На утро же он изнасиловал супругу.

Суд приговорил нязепетровца к четырем годам колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде лишения права управления транспортными средствами на два года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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