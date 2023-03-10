Мэрия отказалась обсуждать с челябинцами экологические проблемы города

Челябинские чиновники отказались возобновлять деятельность рабочей группы по вопросам окружающей среды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это следует из ответа за подписью начальника экологии и природопользования администрации Челябинска Ивана Кинева, полученного городскими экоактивистами месяц спустя после обращения к главе Челябинска с предложением восстановить работу площадки, на которой встречались представители властей, промышленных предприятий и городской общественности.

Напомним, вопрос о создании группы был поднят после первой встречи врио главы города Владимира Елистратова с широкой общественностью в декабре 2018 года. Разговор получился неудачным: челябинцы не захотели слушать про Париж и верить, что экологическая ситуация в городе улучшилась.

Поскольку экологические проблемы обострились до предела, чиновник согласился продолжить общение с горожанами, но «не в таком формате». Так и возникла идея создать рабочую группу. Состав не могли утвердить в течение двух месяцев. И только накануне конкурса на пост главы Челябинска (он состоялся в феврале 2019 года) Владимир Елистратов подписал распоряжение о создании группы. В ее состав вошли 12 человек: сам Елистратов, два его подчиненных, два представителя Минэкологии, по одному представителю от Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и четыре общественника (сначала речь шла о восьми представителях общественности).

Первое заседание группы провели в середине марта 2019 года – за неделю до отставки губернатора Бориса Дубровского. Тогда чиновники запретили вести трансляцию встречи. После отставки Елистратова в мэрии о рабочей группе забыли.

В августе 2019 общественники потребовали работу возобновить. На то, чтобы новая градоначальница Наталья Котова к ним прислушалась, понадобилось еще несколько месяцев. Наконец, в середине января 2020 года глава города сообщила: «Приняла решение возобновить регулярные заседания рабочей группы по вопросам экологии при администрации города».

Но тут грянула пандемия коронавируса. Иными словами, с момента создания группа собиралась в полном составе всего один раз. Однако в «усеченном» формате встречи проходили, отмечают общественники: официальный документ о создании группы позволял привлекать к обсуждению насущных экологических вопросов чиновников, представителей контрольных органов, промышленников.

«Напомню, что поводом для создания этой группы был затяжной смог в декабре 2018 года, и тогда удалось договориться, наметить пути решения этой проблемы и в последующие годы избегать продолжительных проблем с вредными выбросами в атмосфере», – уверен один из участников группы Андрей Костенко.

Неудивительно, что окутавший Челябинск в конце января – начале февраля текущего года продолжительный смог (на момент обращения к мэру Котовой НМУ держались вторую неделю) и послужил поводом для предложения возобновить деятельность общественной группы.

Но чиновники от предложения отказались. «Пришел ответ, – рассказали экоактивисты в паблике «Горожане». – Правда, не от Натальи Котовой, к которой мы обращались. Документ подписал некто Кинев И.В., который зачем-то стал перечислять старинные документы, которые по мнению Кинева строго-настрого запрещают челябинским чиновникам заниматься вопросами экологии. При этом, должность этого И.В., как следует из ответа, начальник управления экологии и природопользования».

В ответе, действительно, есть ссылка на закон Челябинской области «О прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области охраны окружающей среды» (в том числе, в сфере контроля за атмосферным воздухом). Однако принят этот документ был в декабре 2015 года, а в действие вступил 1 июня 2016 года. И это не помешало ни врио мэра Елистратову принять решение о создании рабочей группы в феврале 2019 года, ни сменившей его на должности главы города Наталье Котовой – возобновить ее работу уже в январе 2020 года.

«Кинев просто по должности должен был знать и понимать, что рабочая группа не подменяет собой государственные органы и ведомства, а лишь собирает представителей Росприроднадзора, Роспотребнадзора, ЦГМС, министерства экологи Челябинской области и собственно управления экологи за одним столом вместе с общественниками и промышленниками для координации совместных действий, направленных на улучшение экологической ситуации в городе Челябинске», – отмечают активисты.

Второй момент, отмеченный горожанами, – переадресация общественников к региональным властям. Городские чиновники прямо отсылают челябинцев со всеми их предложениями к координационному совету при губернаторе. «Из этого официального ответа четко прослеживается мысль: администрация города бессильна, в загрязнении Челябинска виноват губернатор-вахтовик с его особым экологическим стандартом», – делают вывод активисты.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что подобная отсылка к «команде Текслера» – лишь попытка городских властей дистанцироваться от оказавшихся в весьма шатком положении губернатора и его окружения в желании сохранить кресла в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»