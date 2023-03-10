На южноуральской трассе ПАЗ опрокинулся в кювет. Есть погибшие и пострадавшие

В Челябинской области водитель ПАЗа с пассажирами не справился с управлением.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 10 марта, около 10:50 на 4 километре автодороги Верхний Уфалей – Нижний Уфалей на территории Верхнеуфалейского городского округа.

По предварительной информации, 52-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, автобус выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на бок.

В результате ДТП пострадало 5 пассажиров, одна пассажирка, 79-летняя женщина, от полученных травм скончалась в больнице.

По данным Госавтоинспекции, водитель автобуса имеет водительский стаж с 1992 года, за последний год привлекался к административной ответственности 2 раза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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