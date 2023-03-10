Две пенсионерки доживают век в разваливающемся многоквартирном доме на Урале

Южноуральцы призвали власти помочь переселить из ветхого дома двух пожилых пенсионерок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» ветхий дом расположен в Катав-Ивановске. Большинство его жильцов давно уехали. Но двум женщинам податься просто некуда. Об этом южноуральцы рассказали в паблике «Текслер, помоги».

«Был признан аварийным в 2017 году. Был построен новый дом и 85 квартир выделены городу, этот дом не расселили. Маневренный фонд отсутствует. Треснут фундамент дома, подвал затоплен водой, в фасаде дома трещины. Все жильцы, кто мог, уехал, остальные умерли. Проживают 2 пенсионерки, которым просто некуда идти. Из пенсии, которая ниже прожиточного минимума, высчитывают деньги за ремонт дома. Власти и прокуратура на обращения не отвечают и не реагируют», – рассказали местные жители.

Впрочем, по данным мэрии, дом даже пока не признан аварийным. «Администрация Катав-Ивановского городского поселения в марте-апреле 2023 года планирует заключение договора с экспертной организацией для инженерно-технического обследования о техническом состоянии и возможности безопасной эксплуатации дома №49 по улице Дмитрия Тараканова, с целью признания дома аварийным для участия в программе по переселению из ветхо-аварийного жилья», – рассказали чиновники.

В мэрии при этом заявили, что регулярно размещают объявления о проведении конкурса по определению обслуживающей организации для здания. Но всякий раз заявок не поступает. Вместе с тем, городские власти подчеркнули, что готовы «оказать всю необходимую помощь при возникновении аварийных ситуаций, а также для проведения различного вида текущего ремонта», если это необходимо для «поддержания жизненно важных условий для жителей данного дома».

Кстати, дом до сих пор есть в планах по проведению капитального ремонта. Так, 2025-2027 годах здесь намерены заняться внутридомовой инженерной системой холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. А в 2028-2030-м – выполнить ремонт фасада и фундамента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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