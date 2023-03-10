«Металлург» потерпел второе поражение подряд в 1/8 Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» проиграл в Екатеринбурге «Автомобилисту» в пятом матче плей-офф КХЛ – 3:6.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы едва смогли избежать очередного разгрома после поражения в родных стенах два дня назад, когда «Магнитка» проиграла со счетом 0:4.

Уже на 3-й минуте встречи екатеринбуржец Алексей Макеев открывает счет – 1:0. На 12-й минуте Алексей Василевский удваивает преимущество хозяев. А две минуты спустя Кертис Валк делает счет 3:0 в пользу «Автомобилиста». После этого Эдди Паскуале в воротах «Металлурга» меняет Василий Кошечкин.

Но это не останавливает екатеринбуржцев. На 21-й минуте матча Ник Эберт увеличивает отрыв до четырех шайб, а на 26-й минуте Андрей Обидин забрасывает в ворота гостей пятую шайбу.

Лишь к середине встречи магнитогорцы, казалось, опомнились. На 28-й минуте матча Филипп Майе с передачи Брендана Лайпсика, наконец, пробивает вратаря хозяев – 1:5. Через три минуты Никита Коростелев закатывает вторую шайбу в ворота «Автомобилиста». А на 37-й минуте Брендан Лайпсик возвращает интригу – 3:5.

Но после этой шайбы на площадку екатеринбургского клуба снисходит голевая «засуха». И лишь на предпоследней минуте матча Стефан Да Коста снимает все вопросы – 6:3 в пользу хозяев.

«Автомобилист» вновь выходит вперед в 1/8 Кубка Гагарина – 3:2. Следующий матч состоится 12 марта в Магнитогорске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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