В уральском селе ребенок погиб при падении льдины с крыши ФОКа

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти школьника.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла вечером пятницы, 10 марта, в селе Фершампенуаз Нагайбакского района.

«При падении льда с кровли физкультурно-оздоровительного комплекса получил смертельные травмы 10-летний мальчик», – уточнили представители ведомства.

По данному факту следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются лица, в обязанности которых входит организация своевременной уборки льда с кровли объекта.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Кроме того, по информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Нагайбакского района начало проверку деятельности руководства ФОКа, касающейся содержания здания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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