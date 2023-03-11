11-13 марта ожидаются следующие события – Челябинск

11.03.2023, суббота
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13:00 Челябинск – Лекция кандидата искусствоведения Сергея Винокурова «Неза-бытое старое. Камнерезное искусство Урала в XX веке» Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, восточная башня, первый этаж, Большой выставочный зал)
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15:00 Челябинск – Третья игра Школьной лиги КВН (ДК Колющенко, ул. Доватора, 15)
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16:00 Челябинск – Лекция специалистов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города для южноуральских школьников «Педиатр» (Центральная детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
12.03.2023, воскресенье
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15:00 Челябинск – Интеллектуальная игра для молодежи «Достоевский и вера», посвященная Дню православной книги на Южном Урале (мультимедийный парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
13.03.2023, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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