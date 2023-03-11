Водитель мусоровоза погиб во время погрузки в Челябинске

В Челябинской области устанавливают обстоятельства гибели водителя мусоровоза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в Тракторозаводском районе областного центра.

В микрорайоне Чурилово на улице Трашутина «КамАЗ», принадлежащий одному из подрядчиков регионального оператора по обращению с ТКО, загружал мусор на контейнерной площадке.

Во время работ, как пишет «Агентство чрезвычайных новостей», сломался погрузочный механизм машины, и металлическая конструкция рухнула на 61-летнего водителя мусоровоза. Мужчина погиб.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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