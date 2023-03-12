«Металлург» вновь сравнял счет в серии Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга – 6:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», магнитогорцы явно оправились после двух поражений подряд в предыдущих матчах с «Автомобилистом».

Уже на 16-й секунде встречи Павел Акользин с подачи Архипа Неколенко – 1:0 в пользу хозяев. Правда, на 4-й минуте матча Ник Эберт замкнул розыгрыш Стефана Да Косты и Кертиса Валка – 1:1. Но на 14-й минуте первого периода Семен Кошелев вновь вывел «Магнитку» вперед, отправив в ворота гостей шайбу, полученную от Андрея Чибисова – 2:1.

Несмотря на напор магнитогорцев, «Автомобилист» не сдавался. Ведь победа в матче обеспечивала ему выход в следующий круг. И на 33-й минуте встречи Сергей Широков с подачи Стефана Да Косты и Ника Эберта вновь сравнивает счет- 2:2.

Все решилось в третьем периоде. Уже через 34 секунды после его начала Григорий Дронов, получив шайбу от вратаря «Металлурга» Эдди Паскуале, вкатил ее в ворота гостей – 3:2. На 44-й минуте Кертис Валк, получив пас от Сергея Широкова, восстановил равновесие – 3:3.

Три минуты спустя Павел Акользин вновь вывел хозяев вперед. А через 10 минут после этого оформил хет-трик – 5:3. Финальный счет установил Денис Зернов, за полторы минуты до окончания встречи отправивший шайбу в пустые ворота екатеринбургского клуба – 6:3. «Металлург» сравнивает счет в 1/8 Кубка Гагарина – 3:3.

Во вторник, 12 марта, в Екатеринбурге состоится решающий матч серии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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