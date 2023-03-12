11-летний южноуралец отправил аферистам 75 тысяч рублей с карты матери

Юный житель Златоуста в тайне от матери перевел деньги мошеннику с ее банковской карты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, мошенник обманул 11-летнего школьника из Златоуста, пообещав ему выигрыш за участие в компьютерной игре.

Злоумышленник связался с юным южноуральцем с помощью мессенджера и представился блогером. Незнакомец сообщил, что мальчик выиграл уникальный приз, но для его получения необходимо провести оплату.

Псевдоблогер велел ребенку воспользоваться мобильным банковским приложением, установленным на телефоне матери. Под диктовку злоумышленника юный златоустовец переслал незнакомцу информацию о состоянии счета, а также изменил пароль. Узнав, какие в семье имеются сбережения, мошенник сообщил номер банковской карты, куда нужно было перевести деньги.

Пропажу жительница Златоуста обнаружила утром, когда не смогла войти в банковское приложение, удивившись смене пароля. В службе поддержки банка, куда она позвонила по номеру горячей линии, ей сообщили, что ночью с ее счета было списано более 75 тысяч рублей. Тогда-то ребенок и рассказал матери о звонке незнакомца. Женщина обратилась с заявлением в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества.

Сотрудники полиции призывают взрослых владельцев телефонов быть более бдительными и внимательными. «Не оставляйте без присмотра гаджеты в местах, доступных всем, в том числе детям. Примите меры по исключению возможности доступа других лиц к вашим банковским мобильным приложениям. Проведите беседы со своими детьми, предупредите их о мошенниках, использующих мобильную и интернет-связь для хищения денег», – призывают южноуральцев правоохранители.

Челябинск, Виктор Елисеев

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