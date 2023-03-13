Южноуральцы начали экономить деньги

Жители Южного Урала снова начали копить деньги: в 2022 году доходы населения превысили расходы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Контрольно-счетной палате Челябинской области, в минувшем году суммарные доходы южноуральцев составили 1 трлн 354,5 млрд рублей, что на 11,5% больше чем годом ранее.

При этом наибольший рост зафиксирован по статье «прочие денежные поступления. К ним относятся денежные переводы, выигрыши по лотереям и другим операциям игорного бизнеса, доходы от сдачи вторсырья, компенсационные выплаты и проценты по банковским вкладам, выручка от продажи вещей и так далее. Подобные доходы южноуральцев в минувшем году выросли на 68,6%. Доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности увеличились на 18,8%, зарплаты, согласно официальным данным, выросли на 14,2%, социальные выплаты – на 8,85.

Расходы жителей Челябинской области составили 1 трлн 296,2 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом объем расходов увеличился на 10,6%. Здесь тоже лидируют прочие расходы, включающие траты на приобретение лотерейных билетов и другие расходы на игорный бизнес, а также суммы по России и за рубеж.

На покупку товаров и оплату услуг южноуральцы потратили больше на 11%, на обязательные платежи и разнообразные взносы – на 8%.

Отметим, что превышение доходов над расходами говорит о том, что население перешло в режим экономии средств.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»