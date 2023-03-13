Дело о смертельной драке с участием челябинских следователей передали в суд

Двое следователей предстанут перед судом по делу о драке в центре Челябинска, закончившейся гибелью одного из участников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», материалы уголовного дела, возбужденного в отношении действующего и бывшего следователей регионального СУ СКР, поступили в Центральный районный суд Челябинска.

Следователя Дмитрия Зыкова обвиняют в причинении побоев, его бывшего коллегу Кирилла Зубкова – в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, трагедия произошла 28 мая 2022 года в центре Челябинска. Два сотрудника областного следственного управления СКР вмешались в драку между посетителями одного из баров. По одной из версий, они хотели разнять дерущихся, по другой – пришли на выручку кому-то из участников. Так или иначе, ночная разборка закончилась гибелью одного из посетителей развлекательного заведения, жителя Копейска. По версии следствия, причиной смерти стал удар одного из следователей.

Сначала в отношении обоих возбудили уголовное дело по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Однако в ноябре обвинение Зыкову переквалифицировали на более легкую статью (нанесение побоев) и освободили его из СИЗО. В феврале нынешнего года суд обязал руководство областного следственного управления СКР восстановить его на работу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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