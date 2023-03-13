Дождь, снег, метель: непогода не покидает Южный Урал

В Челябинской области вновь объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, по данным Гидрометеоцента с 20 часов 13 марта до 20 часов 14 марта в большинстве районов региона пройдут осадки в виде дождя, переходящего в снег, сильная гололедица, днем метели.

Ветер южный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.

Водителей призывают быть предельно внимательными и осторожными.

Информацию о состоянии региональных дорог можно узнать по телефону диспетчерской службы миндортранса: +7351-237-88-92, +7902-868-50-81 (Вайбер).

Челябинск, Виктор Елисеев

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