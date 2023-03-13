В Челябинске вынесли приговор банде, избившей рабочих из-за спора с их хозяином

В Челябинской области вынесли приговор шестерым участникам вооруженного нападения, совершенного 9 лет назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал шестерых жителей региона виновными в разбое и хищении оружия и боеприпасов.

Установлено, что в декабре 2013 года, желая отомстить знакомому за противоправные действия, они ворвались на территорию частного дома по улице Лобкова в Челябинске, где тот организовал хозяйственную деятельность. Самого хозяина на месте не оказалось, зато были жившие там работники. и проживали работавшие у него лица. Угрожая оружием, налетчики избили работников и похитили имущество на общую сумму более 415 тысяч рублей.

Ранее, в марте 2010 года банда уже совершала вооруженное нападение. Тогда они, не дожидаясь судебного решения, выгнали мужчину вместе с семьей из его дома по улице Учебной в Челябинске.

Суд приговорил четверых участников налетов к лишению свободы сроком от 8 лет 6 месяцев до 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Еще двоим дали 6 лет 6 месяцев и 7 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательными сроками 3 и 4 года соответственно.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении подсудимыми причиненного материального ущерба на общую сумму 356 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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