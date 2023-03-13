В Челябинской области массово эвакуировали школы и детские сады

Полтора десятка образовательных учреждений Южного Урала предупредили об угрозе взрыва.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сначала эвакуация началась в школах и детских садах Миасса. Об этом сообщили в телеграм-канале «Миасский пломбир».

Волна сообщений прокатилась по значительному числу образовательных учреждений. Первоначально было объявлено об эвакуации учащихся и педагогов из школ №44, №21, №7 и №6, а также из детских садов №56 и №109.

Информация о минировании оказалась ложной. «Всего в городе были эвакуированы 15 объектов. Везде поступили телефонные сообщения с помощью IP-телефонии. Помимо школ и детсадов звонки поступили на одну из баз отдыха и в ресторан», – рассказали авторы канала.

Кроме того, была эвакуирована школа №48 в Копейске. После проверки здания школьники и учителя вернулись к занятиям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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