У южноуральского минздрава опять не сходится ковидная статистика

У министерства здравоохранения Челябинской области опять не сходится ковидная статистика.

Как уже сообщал «Новый День», с 6 февраля ведомство перестало публиковать ежедневные данные по заболеваемости коронавирусом, а также информацию о летальных исходах, перейдя на еженедельные отчеты о числе заболевших и выздоровевших.

6 марта минздрав сообщил, что за неделю с 27 февраля по 5 марта выявлено 1 тысяча 581 новый случай, а всего с начала пандемии зарегистрировано 404 тысячи 670 зараженных.

Сегодня ведомство опубликовало новые данные: за неделю с 6 по 12 марта заболели 1 тысяча 595 человек (четь больше, чем неделей ранее), а всего за период эпидемии подтверждено 406 тысяч 293 случая заражения.

Но если 404 тысячам 670 (общее число заболевших по данным на 6 марта) прибавить 1 тысячу 595 (выявленные случаи за прошедшую неделю) получится 406 тысяч 265, а у минздрава – на 28 больше.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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