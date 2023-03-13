Один из ведущих участников сговора при озеленении центральной улицы Челябинска не смог оспорить штраф в суде

Апелляция подтвердила штраф участнику сговора при озеленении проспекта Ленина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ООО НПО «Сад и огород» должно заплатить в федеральный бюджет 100 тысяч рублей.

Ранее антимонопольное ведомство установило наличие антиконкурентного соглашения в действиях комитета дорожного хозяйства Челябинска и 10 компаний на общую сумму 3,3 миллиона рублей.

В ходе разбирательств выяснилось, что чиновники на одном из совещаний представили сотрудника организации ООО НПО «Сад и огород» (один из участников сговора) и сообщили, что эта компания будет заниматься посадкой деревьев на проспекте Ленина. Кроме того, сотрудникам мэрии было поручено проработать вопрос заключения договоров.

ООО НПО «Сад и огород» поручило поиск подрядчиков другой фирме, которая в дальнейшем самостоятельно исполняла контракты от имени компаний, а также координировала их действия. При этом практически весь посадочный материал приобретался у ООО НПО «Сад и огород».

В ходе рассмотрения дела в антимонопольном органе одна из компаний подтвердила эту информацию и сообщила, что хозяйствующие субъекты распределили между собой участки, на которых необходимо осуществить посадку деревьев, в ландшафтном клубе.

Письменные запросы на предоставление коммерческих предложений заказчиком не направлялись, а коммерческие предложения подготовлены и переданы комитету одномоментно одним из хозсубъектов уже после заключения контрактов.

Комитет представил Челябинскому УФАС России журнал регистрации входящих документов, из анализа которого установлено, что фактически входящие номера коммерческих предложений были присвоены иным документам.

Чтобы уйти от необходимости проведения конкурентных процедур, в мэрии искусственно разделили потребность в работах по посадке деревьев, заключив вместо одного несколько договоров на сумму 3,3 миллиона рублей. При этом все договоры имели единую форму, предмет договора и заключены в один временной период.

Челябинское УФАС России пришло к выводу о том, что у комитета имелось достаточно времени для определения своей потребности в выполнении работ по посадке деревьев, включая принятие мер по инвентаризации деревьев.

Нарушители привлечены к административной ответственности на общую сумму 438 тысяч рублей.

Суды трех инстанций подтвердили правомерность решения Челябинского УФАС России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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