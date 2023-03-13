Прибыль южноуральских предприятий снизилась почти на 30%

Компании Челябинской области потеряли почти 30% прибыли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) работы южноуральских предприятий в 2022 году снизился до 309,9 миллиарда рублей (66,4% к показателю 2021 года). Такие данные приводит Челябинскстат в ежемесячном докладе, посвященном социально-экономическому развитию региона.

При этом прибыль прибыльных компаний составила 351,8 миллиарда рублей (70,4% к 2021 году). Зато убытки выросли на 25,4% – до 41,9 миллиарда.

Безоговорочным ростом в прошлом году смогли похвастаться лишь организации, занятые в обеспечении электроэнергией, газом и паром, а также кондиционировании воздуха. Их прибыль увеличилась на 47% (до 5,2 миллиарда рублей), а сальдированный финансовый результат прибавил 53,3% (3,6 миллиарда рублей).

Прибыль предприятий добывающего дивизиона снизилась до 44,8 миллиарда рублей (-40,7%), а общий финансовый результат упал почти втрое – до 24,2 миллиарда рублей (37,1% от итогов 2021 года).

Обрабатывающие производства снизили доходы на 37,7% (до 240,4 миллиарда рублей). Сальдо по отрасли снизилось на 37% (234,7 миллиарда).

Двойственная ситуация сложилась в сфере водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений. Прибыль прибыльных компаний здесь выросла на 39,9% (до 1,7 миллиарда рублей). А вот общий финансовый результат снизился на 13,6% (0,9 миллиарда рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

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