Челябинская область оказалась наименее закредитованной в УрФО

Челябинская область оказалась наименее закредитованной в Уральском Федеральном округе. Исследование проводило РИА «Рейтинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение 2022 года суммарный долг на одного экономически активного жителя России увеличился в среднем на 31,2 тысячи рублей и достиг 361 тысячи.

Самой закредитованной остается Калмыкия, где среднедушевой долг по банковским кредитам превышает сумму годовой зарплаты.

Лидером среди наименее закредитованных регионов является Ингушетия: там долг составляет всего 12,2% от заработанного за год.

Челябинская область с показателем 58,9% оказалась на 30 месте. Это второй результат по УрФО – меньше закредитован только ЯНАО, занимающий 14 место в рейтинге, но в этом округе средняя сумма долга почти в 2 раза превышает южноуральский уровень.

За минувший год средний долг по кредитам на одного южноуральца вырос на 19,1 тыс рублей и превысил 307 тысяч. Это самые низкие показатели во всем Уральском регионе.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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