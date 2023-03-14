В Челябинской области продукты гонят инфляцию вверх

За два первых месяца 2023 года инфляция на Южном Урале составила 1,3%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс потребительских цен на все товары и услуги в феврале 2023 года по сравнению с январем составил 100,6%. Такие данные публикует Челябинскстат.

При этом стоимость услуг выросла за месяц на 1,2%, продовольственные товары подорожали на 0,7%. Цены на непродовольственные товары скорректировались на 0,1% вниз по сравнению с январскими показателями.

По сравнению с декабрем 2022 года индекс потребительских цен составил 101,3%.

Тон в раскручивании маховика инфляции задает продовольствие: за 2 месяца начавшегося года оно подорожало на 2%. Далее следуют услуги (+1,7%) и непродовольственные товары (+0,3%).

Цены на горючее остаются стабильными. Индекс потребительских цен на автомобильный бензин в феврале к январю 2023 года составил 99,9%, к декабрю 2022 года – 100,0%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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