На Южном Урале бушует непогода: дороги покрыты ледяной коркой, аэропорт Челябинска закрыт

Челябинскую область накрыли снег, дождь и ветер.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на территории региона установились неблагоприятные метеоусловия.

В 5:00-6:00 сегодня, 14 марта, начались обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На юге области (в Кизильском, Брединском, Карталинском районах) идет дождь, на остальной территории – снегопад.

«Просим водителей проявить осторожность, по возможности отказаться от дальних поездок по области, во время поездок соблюдать скоростной режим», – обратились к южноуральцам в миндортрансе.

До 11:00 сегодня закрыт Челябинский аэропорт в связи с низким коэффициентом сцепления взлетно-посадочной полосы. По данным Уральской транспортной прокуратуры, отменены семь авиарейсов: в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Ош.

Магнитогорский аэропорт официально не закрыт, коэффициент сцепления остается в норме, но из-за сильного снегопада и ветра решение о посадке командиры самолетов принимают самостоятельно.

Информацию о состоянии региональных дорог можно узнать по телефону диспетчерской службы миндортранса: +7351-237-88-92, +7902-868-50-81 (Вайбер).

Челябинск, Виктор Елисеев

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