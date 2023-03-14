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Вторник, 14 марта 2023, 09:32 мск

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Из аэропорта Челябинска выпустили всего один самолет

В аэропорту Челябинска задержали практически все утренние рейсы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городе с ночи идет снег с дождем. Утром из аэропорта улетел только самолет компании «Победа» в Санкт-Петербург: его задержали всего на 25 минут.

Остальные рейсы отложены минимум до 11 часов. А вылеты в Москву (по расписанию в 06:05) и Санкт-Петербург (по расписанию в 06:15) – до вечера.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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