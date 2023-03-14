В Челябинске задержали заключенного, сбежавшего из колонии в Поволжье

В Челябинске задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения в Тольятти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 29-летний мужчина, выходец из Таджикистана, отбывал срок за кражу. До освобождения ему оставался год. 9 марта он покинул территорию колонию, выбравшись через окно третьего этажа.

По камерам видеонаблюдения полиция определила, что мужчина сел на попутку и поехал в сторону Челябинска. Как выяснилось, там у него живут родственники и знакомые. ГУФСИН по Самарской области сразу направил ориентировку южноуральским коллегам.

Мужчину задержали в квартире матери и этапировали обратно, пишет Волга Ньюс.

Теперь к уже существующему сроку ему могут добавить еще 4 года.

Челябинск, Павел Зварзин

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