На дороге в Челябинской области ограничили движение из-за метели и ДТП

Дорогу между Миассом и Златоустом сузили для автомобилистов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», непосредственной причиной ограничений стали спровоцированные снегопадом аварии.
По информации правоохранителей, из-за метели и обледенения на одном из подъемов магистрали встали три фуры. В результате возникла серьезная пробка.
Для решения проблемы на участке организовали реверсивное движение.
Напомним, ухудшаться погодные условия на Южном Урале начали еще вечером понедельника. Утром сегодня начался мощный снегопад в большинстве муниципальных образований Челябинской области.
Водителям рекомендуется не покидать населенные пункты, если для этого нет насущной необходимости.
Челябинск, Виктор Елисеев
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