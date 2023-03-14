На дороге в Челябинской области ограничили движение из-за метели и ДТП

Дорогу между Миассом и Златоустом сузили для автомобилистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», непосредственной причиной ограничений стали спровоцированные снегопадом аварии.

По информации правоохранителей, из-за метели и обледенения на одном из подъемов магистрали встали три фуры. В результате возникла серьезная пробка.

Для решения проблемы на участке организовали реверсивное движение.

Напомним, ухудшаться погодные условия на Южном Урале начали еще вечером понедельника. Утром сегодня начался мощный снегопад в большинстве муниципальных образований Челябинской области.

Водителям рекомендуется не покидать населенные пункты, если для этого нет насущной необходимости.

Челябинск, Виктор Елисеев

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