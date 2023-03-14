В Златоусте таинственно исчез затворник с проблемами со здоровьем

В Челябинской области выясняют причины необъяснимого исчезновения мужчины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, тревогу забила обеспокоенная жительница Златоуста, рассказавшая полиции о пропаже соседа, испытывавшего проблемы со здоровьем.

Больше двух дней мужчина ни с кем не выходил на связь. Когда полицейские попытались попасть в квартиру, им никто не открыл. Тогда за помощью в обеспечении доступа в помещение сотрудники правоохранительных органов обратились к спасателям областной ПСС.

«Адрес пропавшего мужчины спасателям уже знаком, буквально месяц тому назад в эту квартиру не могли попасть сотрудники скорой помощи. Учитывая количество замков и самодельных запоров на двух входных дверях, было принято решение открыть двери изнутри», – рассказали представители спасателей.

При помощи альпинистского снаряжения сотрудники ПСС поднялись на балкон, вошли в квартиру и открыли сотрудникам полиции. В ходе тщательного осмотра всех помещений никого не обнаружили. Правоохранительные органы продолжают розыск пропавшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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