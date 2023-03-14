Челябинцу, занявшему у троих знакомых крупные суммы под залог одного и того же авто, вынесли приговор

Житель Челябинска осужден за мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Установлено, что с марта 2012 по май 2016 года южноуралец присвоил свыше 5,5 миллионов рублей. Деньги он занял у троих знакомы под залог одного и того же грузового самосвала. Когда пришло время отдавать долги, выяснилось, что деньги он потратил, а от заложенного автомобиля избавился.

Кроме того, в 2015 году еще у одного своего знакомца он взял в аренду два грузовых авто марки «HOWO», которые так и не вернул, причинив ущерб на сумму свыше 1,1 миллиона рублей.

В ходе следствия мужчина частично возместил причиненный ущерб на сумму свыше 2,8 миллиона рублей.

Суд приговорил челябинца к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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