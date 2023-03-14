Непогода на Южном Урале вновь осложнила вывоз мусора

Снегопады в Челябинской области значительно затруднили вывоз мусора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, обрушившийся на регион снегопад стал серьезным испытанием для «мусорных» перевозчиков.

Между тем, подрядчики еще не справились с последствиями предыдущего разгула непогоды. «После снегопадов, прошедших на территории Челябинской области в конце февраля – начале марта, многие перевозчики до сих пор испытывают сложности с обслуживанием контейнерных площадок», – отмечают чиновники со ссылкой с ООО ЦКС.

Среди наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются водители мусоровозов, – плохая уборка дорог от снега, отсутствие спецобработки на скользких участках, выбоины на дорожном покрытии. Припаркованные вдоль обочин машины и транспорт, оставленный прямо на проезжей части, также являются серьезным препятствием для мусоровозов.

«В связи со сложившимися погодными условиями и возникшими трудностями по вывозу ТКО, в особенности на территории частного сектора, региональный оператор ООО «Центр коммунального сервиса» обращает особое внимание органов местного самоуправления и дорожных служб, ответственных за содержание дорог вблизи контейнерных площадок, на своевременную уборку подведомственных территорий от снега», – отмечают представители ведомства.

По прогнозам синоптиков, сильные осадки в виде мокрого снега ожидаются на Южном Урале и в ближайшие дни.

Челябинск, Виктор Елисеев

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