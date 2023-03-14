В Магнитогорске клиенты, придя за залогом, забаррикадировались в ломбарде

Двое магнитогорцев отказались уходить из ломбарда после выкупа залога.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе группы охранных предприятий «Право роста», инцидент произошел вечером 13 марта на улице Карла Маркса.

Два молодых человека пришли, чтобы выкупить кольцо. Однако, получив залог, решили никуда не уходить, а расположились здесь же, за столиком в тамбуре ожидания, и стали распивать алкогольные напитки. Всех, кто пытался войти в помещение, оскорбляли и не впускали, на призывы сотрудницы ломбарда отвечали нецензурной бранью.

Когда к зданию прибыли сотрудники охранного предприятия, магнитогорцы попытались забаррикадироваться в помещении: удерживая двери, они категорически отказались пускать охранников. Но силы оказались неравны.

Дебоширов вывели из здания, одного из них, наиболее агрессивного, пришлось заковать в наручники. Впрочем, даже в таком положении он попытался дать отпор уже прибывшим полицейским. В итоге хулиганов задержали и увезли в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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