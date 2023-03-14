На Южном Урале появился еще один памятник природы

Особый статус получили Устиновские известняки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Правительство Челябинской области постановляет объявить природный комплекс Устиновские известняки памятником природы. Установить границы памятника. Ввести режим особой охраны памятника», – говорится в постановлении.

Документ подчеркивает, что природный комплекс имеет особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое и рекреационное значение.

Устиновские известняки находятся в границах Миасса. Площадь памятника составляет 54,58 гектара. В его состав входят расположенные в каньоне реки Миасс Устиновский навес, арки, пещеры и сохранившийся участок реликтовых плейстоценовых степей, характеризующийся существенным числом редких растений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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