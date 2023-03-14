Депутат Госдумы от Челябинской области сдает мандат

Представительство Челябинской области в федеральном парламенте снизилось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление о сложении полномочий руководству Государственной думы подал депутат от фракции «Новые люди» Максим Гулин. Об этом парламентарий сообщил в социальных сетях.

25-летний южноуралец занимал пост первого заместителя председателя парламентского комитета по просвещению. Сдачу мандата он объяснил переходом на другую работу, но пока не сказал, куда именно уходит.

Кто именно займет место Гулина в нижней палате парламента, неизвестно, но это будет представитель другого региона. Таким образом, число депутатов от Южного Урала в Госдуме снизится с 11 до 10 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»