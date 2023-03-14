Первый претендент на пост мэра Миасса подал документы комиссии

Первым кандидатом на кресло главы Миасса стал «варяг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинский предприниматель Виктор Легенчук подал пакет документов для участия в выборах главы Миасса.

Напомним, кресло главы города освободилось после того, как 2 марта собрание депутатов Миасса приняло отставку прежнего мэра Григория Тонких.

6 марта со второй попытки парламентарии выбрали и.о. главы. Им стал занимавший до этого пост спикера Дмитрий Проскурин.

Виктор Легенчук – офицер запаса. В настоящее время руководит торговой фирмой в Челябинске. Ранее участвовал в качестве кандидата в выборах глав Челябинска и Златоуста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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