«Металлург» прорывается в следующий круг Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» в Екатеринбурге вырвал победу в решающем матче 1/8 Кубка Гагарина у «Автомобилиста» – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет в матче открыли гости: на 6-й минуте первого периода Никита Коростелев с подачи Филиппа Майе и Егора Яковлева пробил голкипера екатеринбуржцев – 1:0.

С этим счетом первый период и закончился. Но после этого хозяева заметно ожили. На 23-й минуте встречи Ник Эберт, получив пас от Георгия Белоусова, сравнивает счет – 1:1. А девять минут спустя Сергей Широков с подачи Стефана Да Косты выводит хозяев вперед – 2:1.

В третьей двадцатиминутке «Автомобилист» увеличивает отрыв уже на второй минуте: третью шайбу записал на свой счет Алексей Макеев.

Но во второй половине периода магнитогорцы пришли в себя. На 54-й минуте матча Денис Зернов сократил отставание – 2:3. А через две минуты Егор Яковлев после паса Брендана Лайпсика сравнивает счет, переведя игру в овертайм.

Точку в матче и серии поставил магнитогорец Николай Голдобин – 4:3, «Металлург» выигрывает у «Автомобилиста» и с таким же счетом обыгрывает екатерибуржцев в серии Кубка Гагарина. Южноуральцы продолжат борьбу за главный трофей КХЛ. Следующий соперник «Металлурга» – омский «Авангард».

Челябинск, Виктор Елисеев

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