В Челябинске остановлено движение трамваев в густонаселенный и промышленный район

В Челябинске остановлено движение трамваев в Металлургический район.
Как сообщили РИА «Новый День» в ЧелябГЭТ, в связи неисправностью контактной сети закрыто движение трамваев по Свердловскому тракту в оба направления между Ветлечебницей и Лакокрасочным заводом.
Трамваи ходят до Ворошилова и обратно до центра, в Металлургическом районе – до депо №2 и обратно.
Челябинск, Павел Зварзин
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