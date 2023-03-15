Север Челябинской области четыре дня будут сотрясать взрывы

Жителей Кыштыма предупредили о взрывах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Кыштыма, с 15 по 18 марта на Тайгинском графитовом карьере будут проводиться плановые взрывные работы.

Жителей округа призвали не беспокоиться.

Тайгинский графитовый карьер – крупное месторождение чешуйчатого графита, расположенное в 12 километрах к югу от Кыштыма. Оно было открыто в 1939 году. Его разработка началась в 1942 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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