На заводе «Мечела» выявили нарушения природоохранного законодательства

Росприроднадзор обвинил «Мечел-Кокс» в экологических нарушениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, нарушения природоохранного законодательства в работе Челябинского завода по производству коксохимической продукции были выявлены в ходе внеплановой выездной проверки, проходившей с 16 февраля по 10 марта 2023 года.

Проверка проводилась с привлечением специалистов филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Челябинской области.

«В атмосферном воздухе, в зоне влияния предприятия выявлены превышения по 3 загрязняющим веществам, а именно по азота диоксиду, бенз(а)пирену, сероводороду», – сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, сотрудники Росприроднадзору выявили нарушения требований по порядку проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ. Также не проведена корректировка инвентаризации, не учтены сведения о реконструкции/модернизации объектов, в действующем проекте нормативов предельно допустимых выбросов расчетами занижены выбросы сероводорода, аммиака, цианистого водорода, углерод оксида, фенола, пыли коксовой, выявлены неучтенные и непронормированные загрязняющие вещества (нафталин, бензол, толуол, этилбензол, фенол, ксилол.

Помимо этого, в надзорном ведомстве отметили, что точки отбора проб на источниках выбросов загрязняющих веществ на момент проверки не соответствовали установленным требованиям, что приводит к получению недостоверных данных при лабораторном контроле, осуществляемом предприятием, а контроль эффективности работы установок очистки газа выполняется на основании данных не аккредитованной лаборатории.

Также в контрольных точках предприятия зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций по бенз(а)пирену, сероводороду, диоксиду азота.

Челябинск, Виктор Елисеев

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