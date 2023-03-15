Экс-главу уральского села задержали по подозрению в получении взятки

В Челябинской области задержали бывшего главу сельского поселения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-руководителя Еманжелинского сельского поселения Олега Бобырева, возглавлявшего муниципалитет до 2022 года, задержали во вторник, 14 марта, за коррупционное преступление.

По информации источников, экс-чиновник подозревается в том, что в 2021 году получил 40 тысяч рублей от бизнесмена, претендовавшего на заключение контракта на зимнее содержание дорожной сети села. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки главой органа местного самоуправления.

Бобырев возглавлял поселение с марта 2012 года по октябрь 2022 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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