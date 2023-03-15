Аэропорт Магнитогорска закроют на несколько месяцев

Летом и в начале осени аэропорт Магнитогорска работать не будет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Магнитогорска, с 1 июня до 1 октября 2023 года планируется приостановление работы международного аэропорта города.

За это время будет проведена модернизация взлетно-посадочной полосы. В планах также расширение перрона, строительство площадки для обработки самолетов, установка новых объектов радиотехнического обеспечения полетов, светосигнальной системы, метеорологического оборудования и аварийно-спасательной станции.

На время закрытия аэропорта транспортную доступность планируется обеспечить через авиаузлы Челябинска и Уфы за счет автобусных и ж/д-перевозок.

Прорабатываются вопросы увеличения количества автобусных рейсов по маршруту №591 «Магнитогорск-Челябинск» в соответствии с потребностью пассажиров и запуска новой «Ласточки» из Магнитогорска в Уфу с 1 июня 2023 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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