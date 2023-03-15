На Южном Урале фальшивомонетчики сменили специализацию

В 2022 году в банковской системе Челябинской области были обнаружены и изъяты из денежного оборота 223 поддельные банкноты – это в 2 раза меньше, чем годом ранее.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинского отделения Уральского ГУ Банка России, основная часть обнаруженных фальшивок – 148 штук – банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Их количество сократилось почти в 2,5 раза в сравнении с предыдущим годом.

На втором месте фальшивки номиналом 2 тысяч рублей. В регионе изъяли 41 такую подделку, и это практически в 2 раза больше, чем годом ранее. Также кассиры банков выявили 26 поддельных банкнот номиналом 1 тысяча рублей (в 2021 году – на треть больше). Кроме того, в регионе были изъяты из оборота 5 подделок долларов США.

Челябинск, Павел Зварзин

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